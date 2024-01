China Petroleum Engineering Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Aktienkurs von China Petroleum Engineering hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Performance im Energiesektor eine Rendite von -0,35 Prozent erzielt, was mehr als 7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Bereich "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" liegt die Rendite mit 7,33 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 3,76 CNH für die China Petroleum Engineering-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag mit 2,99 CNH um 20,48 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,16 CNH liegt mit einem Unterschied von -5,38 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung rund um die Aktie von China Petroleum Engineering wird anhand von Beiträgen und Diskussionen im Internet sowie der Veränderung der Stimmung bewertet. Die Anzahl der Beiträge zeigt starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die positive Veränderung der Stimmungslage führt zu einem "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Petroleum Engineering mit einem Wert von 22,83 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Somit erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.