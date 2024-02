China Petroleum, Chemical Sinopec-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die technische Analyse der China Petroleum & Chemical-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,35 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 4,26 HKD liegt damit auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 3,98 HKD, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung der Stimmungslage in den letzten vier Wochen, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich verringert, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit neutral bewertet wird. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt diese neutrale Bewertung.

Die Dividendenrendite der China Petroleum & Chemical-Aktie beträgt 8,95 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für die China Petroleum & Chemical-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment in den sozialen Medien, dem RSI und der Dividendenrendite.