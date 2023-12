China Petroleum, Chemical Sinopec Aktie: Ein handfester Grund

Die China Petroleum & Chemical-Aktie zeigt gemischte Signale in der technischen Analyse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 4,47 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 4,07 HKD liegt, was einer Abweichung von -8,95 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu beträgt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage 4,03 HKD, was einer Abweichung von +0,99 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich die China Petroleum & Chemical-Aktie als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,2, das insgesamt 40 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 12,07.

In Bezug auf die Dividende liegt China Petroleum & Chemical mit einer Ausschüttung von 9,04 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 8,94 %, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 37,14 Prozent erzielt, was 47,51 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Energie" liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.