China Petroleum, Chemical Sinopec Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von China Petroleum & Chemical liegt derzeit bei 7,2 und damit 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 12. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung von Anlegern gegenüber Aktien kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. In diesem Fall haben unsere Analysten die Meinungen in sozialen Plattformen zu China Petroleum & Chemical analysiert und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit positiv war. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen überwiegend negative Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral". Zudem wurde die Analyse durch Handelssignale angereichert, wobei fünf konkret berechnete Signale zur Verfügung standen (5 "Schlecht", 0 "Gut"), was zu einer "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit wird die Stimmung gegenüber China Petroleum & Chemical als "Neutral" bewertet.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. China Petroleum & Chemical zeigte dabei eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund des Sentiments und des Buzz im Internet.

Die technische Analyse der Aktie mit Hilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt sich jedoch ein nahezu gleicher Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend wird die China Petroleum & Chemical-Aktie daher insgesamt mit einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik bewertet.