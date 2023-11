China Petroleum, Chemical Sinopec Aktie: War das schon alles?

Die technische Analyse der China Petroleum & Chemical-Aktie zeigt eine negative Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 4,44 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 4,06 HKD liegt. Das entspricht einer Abweichung von -8,56 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,3 HKD) wurde unterschritten (-5,58 Prozent Abweichung). Beide Werte führen zu einer schlechten Bewertung der Aktie basierend auf der charttechnischen Entwicklung.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war überwiegend positiv. Neun Tage zeigten grüne Stimmungsbarometer und es gab keine negativen Diskussionen. An fünf Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage wird die Aktie mit "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen von historischen Daten deuten jedoch auf einen Überhang von Verkaufsignalen in den letzten zwei Wochen hin, was zu einer "Schlecht" Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt wird das Anleger-Sentiment daher als "Neutral" eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der China Petroleum & Chemical liegt bei 68,29, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25 für die letzten 25 Tage liegt bei 56 und wird ebenfalls als neutral eingestuft.

Die Diskussionen über die China Petroleum & Chemical-Aktie im Internet zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität. Die Rate der Stimmungsänderung ist kaum vorhanden. Das langfristige Stimmungsbild wird daher als "Schlecht" bewertet.