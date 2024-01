China Petroleum, Chemical Sinopec Aktie: Schlimme Zeiten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Aktuell beträgt das KGV von China Petroleum & Chemical 7, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt ein KGV von 12 aufweisen. Somit ist China Petroleum & Chemical aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt von China Petroleum & Chemical beträgt derzeit 4,45 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 4,08 HKD liegt. Auf dieser Basis erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 4,02 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird China Petroleum & Chemical basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung bezüglich China Petroleum & Chemical hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich konnte China Petroleum & Chemical in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,21 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -6,13 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +23,34 Prozent für China Petroleum & Chemical. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.