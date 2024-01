China Petroleum, Chemical Sinopec Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

In den letzten vier Wochen wurde bei China Petroleum & Chemical eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält China Petroleum & Chemical daher auf dieser Stufe ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Petroleum & Chemical-Aktie liegt für die letzten 7 Tage bei 12, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Entwicklung und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird China Petroleum & Chemical aufgrund der Analyse der RSIs mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über China Petroleum & Chemical diskutiert wurde. Allerdings zeigen automatische Analysen der Kommunikation, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Wenn man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die China Petroleum & Chemical-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.