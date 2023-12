China Petroleum & ChemicalClass A Aktie: Ruhig bleiben!

Der Aktienkurs des Unternehmens China Petroleum & Chemical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 37,14 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") eine Überperformance von 49,13 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -11,99 Prozent, und China Petroleum & Chemical liegt aktuell 49,13 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der China Petroleum & Chemical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,48 HKD. Der letzte Schlusskurs von 3,9 HKD weicht somit um -12,95 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 4,05 HKD. Der letzte Schlusskurs liegt hier nur um -3,7 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird zur Einschätzung verwendet, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei China Petroleum & Chemical liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,89, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was zu einer weiteren Einschätzung als "Gut" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich für China Petroleum & Chemical also die Einstufung: "Gut".