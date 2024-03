China Petroleum & ChemicalClass A Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

In den letzten vier Wochen gab es eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei China Petroleum & Chemical, wie aus den sozialen Medien hervorgeht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Allerdings wurde in diesem Zeitraum eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen festgestellt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für China Petroleum & Chemical liegt bei 64,29 und für einen Zeitraum von 25 Tagen bei 40,37. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von China Petroleum & Chemical beträgt derzeit 8,95 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 8,09 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Es ist jedoch zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") hat die Aktie von China Petroleum & Chemical im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,98 Prozent erzielt, was 13,88 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.