China Petroleum & ChemicalClass A Aktie: Finger Weg!

Der Aktienkurs von China Petroleum & Chemical erreichte in den letzten 12 Monaten eine beachtliche Performance von 17,21 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt um -6,13 Prozent gefallen, was bedeutet, dass China Petroleum & Chemical eine Outperformance von +23,34 Prozent erzielt hat. Der gesamte Sektor "Energie" wies eine durchschnittliche Rendite von -6,13 Prozent im letzten Jahr auf, was bedeutet, dass China Petroleum & Chemical um 23,34 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Die starke Performance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für China Petroleum & Chemical in den letzten Wochen jedoch deutlich verschlechtert. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Auch hierfür erhält China Petroleum & Chemical eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index gilt die Aktie von China Petroleum & Chemical als Neutral-Titel. Dieser Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die China Petroleum & Chemical-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 17,39, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 48, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Zusätzlich zur harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben festgestellt, dass die Stimmung auf sozialen Plattformen überwiegend negativ war. Auch die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in Bezug auf China Petroleum & Chemical diskutiert. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Schlecht". Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird daher China Petroleum & Chemical hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.