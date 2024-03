China Petroleum & ChemicalClass A Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Relative Stärke Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Ein RSI-Wert von 70 deutet darauf hin, dass die China Petroleum & Chemical-Aktie überkauft ist, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 39, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher eine "Neutral" Bewertung erhält.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor hat die China Petroleum & Chemical-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 2,51 Prozent erzielt, was 5,01 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In den sozialen Medien wurde eine positive Veränderung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz zu China Petroleum & Chemical beobachtet, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Petroleum & Chemical bei 7,74, was unter dem Branchendurchschnitt von 18,9 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis erhält.