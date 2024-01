China Petroleum & ChemicalADR Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Alps Electric":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von China Petroleum & Chemical neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 17,39, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 48 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt wird die Aktie somit auf der Ebene des Relative Strength-Index als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen jedoch deutlich verschlechtert. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung, da die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien abnimmt und die Meinungen überwiegend negativ sind.

Auch im Branchenvergleich schneidet China Petroleum & Chemical gut ab. Mit einer Performance von 17,21 Prozent in den letzten 12 Monaten übertrifft die Aktie den Durchschnitt der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche um 23,34 Prozent. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor liegt die Aktie deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die insgesamt negative Stimmung und die geringere Aktivität in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass Anleger die Aktie der China Petroleum & Chemical derzeit kritisch betrachten.