China Petroleum & ChemicalADR Aktie: Was noch aussteht!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von China Petroleum & Chemical als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die China Petroleum & Chemical-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 17,39, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 48, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dies führt zu dem Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei China Petroleum & Chemical beträgt das aktuelle KGV 7, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt ein KGV von 12 haben. China Petroleum & Chemical ist daher aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die China Petroleum & Chemical-Aktie beträgt aktuell 4,45 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 4,08 HKD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -8,31 Prozent im Vergleich und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 4,02 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt bei 4,08 HKD, was einer Abweichung von +1,49 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. In Summe wird China Petroleum & Chemical auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende ist China Petroleum & Chemical mit einer Dividendenrendite von 9,04 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" (8,73 %) nur leicht über dem Durchschnitt zu bewerten. Die Differenz von 0,31 Prozentpunkten führt zu der Einstufung als "Neutral".