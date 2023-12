China Petroleum & ChemicalADR Aktie: So kann man sich irren!

Die China Petroleum & Chemical-Aktie wird derzeit einer umfassenden Analyse unterzogen. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,48 HKD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 3,84 HKD, was einem Unterschied von -14,29 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 4,06 HKD, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt (-5,42 Prozent). Auf Basis dieser Werte erhält die China Petroleum & Chemical-Aktie damit ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, welches mit einem aktuellen Wert von 7 für China Petroleum & Chemical angegeben ist. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", die ein durchschnittliches KGV von 11 haben, wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält somit eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 70 Punkten, was darauf hinweist, dass China Petroleum & Chemical überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 59,57 und zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird sie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment für China Petroleum & Chemical zeigt eine neutrale Bewertung. In den sozialen Medien wurden in letzter Zeit hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings zeigen weiterführende Untersuchungen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem Gesamtsignal von "Schlecht" führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".