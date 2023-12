China Petroleum & ChemicalADR Aktie: So kann man sich irren!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die China Petroleum & Chemical-Aktie liegt bei 90, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 61,7 liegt. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Tage ist China Petroleum & Chemical hier weder überkauft noch -verkauft und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung daher eine "Schlecht"-Bewertung für China Petroleum & Chemical.

Die Anleger-Stimmung bei China Petroleum & Chemical ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt die Einschätzung "Schlecht" erhält. Die Analyse aus den sozialen Medien zeigt zudem 3 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt hingegen eine positive Entwicklung. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von China Petroleum & Chemical erhält in Bezug auf diese Faktoren eine "Gut"-Bewertung, da eine starke Aktivität und eine positive Änderung der Stimmung festgestellt wurden.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 7,2 und liegt somit 39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11. Dies bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.