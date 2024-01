China Partytime Culture Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

In den vergangenen zwei Wochen wurde China Partytime Culture von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat zahlreiche Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Dabei wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von China Partytime Culture bei 0 Prozent, was 6,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in dieser Branche beträgt 6 Prozent, weshalb die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment betrachtet wird und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die China Partytime Culture-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren unterschiedlich bewertet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,12 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,113 HKD liegt, was einer Abweichung von -5,83 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu beträgt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt 0,11 HKD, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+2,73 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird China Partytime Culture auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt China Partytime Culture mit einer Rendite von -35,71 Prozent mehr als 40 Prozent darunter. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 18,56 Prozent. Auch hier liegt China Partytime Culture mit 54,27 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.