China Partytime Culture Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die China Partytime Culture hat in den letzten Wochen eine negative Kursentwicklung verzeichnet, was die technische Analyse betrifft. Der Kurs liegt -6,36 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und auch unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher kurz- und langfristig als "Schlecht" eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral. Die Mehrheit der Nutzer hat sich neutral über die Aktie geäußert, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung führt.

Auch das Sentiment und der Buzz in den Social Media haben keine signifikante Veränderung gezeigt. Die Aktie erhält daher auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die China Partytime Culture eine Rendite von -35,71 Prozent verzeichnet, was mehr als 40 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite ebenfalls deutlich unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird sie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.