China Partytime Culture Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Partytime Culture bei 35. Dies bedeutet, dass die Börse 35,22 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies eine Überbewertung um 7 Prozent, da der durchschnittliche Wert in der Kategorie "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" derzeit bei 32 liegt. Auf Grundlage des KGV wird der Titel daher als "Schlecht" eingestuft.

Anleger haben China Partytime Culture in den letzten zwei Wochen neutral bewertet, wie aus Auswertungen von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien hervorgeht. Die Stimmung der Anleger wird daher auch insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite der Aktie von China Partytime Culture liegt derzeit bei 0 %, was einen geringeren Ertrag von 6,15 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Kategorie Textilien Bekleidung und Luxusgüter bedeutet. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von China Partytime Culture aktuell bei 0,103 HKD, was -6,36 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Schlecht" eingestuft. In Bezug auf die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls -6,36 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt.