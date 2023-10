China Panorama: Wie hat die BRI die Welt verändert?

Beijing, China (ots) -In den letzten zehn Jahren war unsere Welt noch nie so eng miteinander vernetzt und auf so vielfältige Weise verbunden. Die Belt and Road Initiative (BRI) hat in den letzten 10 Jahren das Konzept einer Win-Win-Zusammenarbeit für Länder und Regionen entworfen und dabei einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung mit sich gebracht.Aber wie hat sich die Belt and Road Initiative von einem ambitionierten Konzept zu einer konkreten Realität entwickelt und welchen Weg hat sie bis zu ihrem heutigen Erfolg zurückgelegt?China Panorama nimmt Sie mit auf eine Reise durch die Chronologie der BRI, um Ihnen zu zeigen, wie aus einer Initiative, an der über 150 Länder und Regionen sowie 30 internationale Organisationen teilnehmen, konkrete Maßnahmen wurden.Im Jahr 2013 brachte Präsident Xi Jinping erstmals die Idee des Seidenstraßenwirtschaftsgürtels und der 21. Jahrhundert Seidenstraße ins Spiel, die später als Belt and Road Initiative bekannt wurden. Seitdem wurden unter dieser Initiative eine Vielzahl von Infrastrukturprojekten durchgeführt, die zahlreichen Ländern dabei geholfen haben, ihre eigenen Entwicklungsprojekte voranzutreiben - sei es im Bereich Eisenbahnen oder grundlegender Infrastruktur für den öffentlichen Dienst. Die BRI hat nicht nur wirtschaftliches Wachstum gebracht, sondern auch das Wohlergehen der Menschen verbessert.Das vergangene Jahrzehnt hat gezeigt, dass die Belt and Road Initiative ein Prototyp für globale Partnerschaften zur Förderung von Konnektivität, gemeinsamer Entwicklung und Wohlstand ist. "Ich bin zuversichtlich, dass wir durch enge Zusammenarbeit einen Weg der Win-Win-Kooperation einschlagen können", sagte Xi Jinping.Pressekontakt:Kontakt: Wang XiangyuTelefon:008610-65367260E-Mail:wangxiangyu@pdnews.cnOriginal-Content von: China Everything, übermittelt durch news aktuell