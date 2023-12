China Pacific Insurance Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtbewegung. Der RSI der China Pacific Insurance liegt bei 37,5, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 62, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Neutral" eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umdrehen. In Bezug auf China Pacific Insurance wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen gemessen, was auf eine positive Stimmung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gut, was insgesamt ein positives langfristiges Stimmungsbild ergibt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu China Pacific Insurance veröffentlicht. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass auch einige schlechte Signale abgegeben wurden, insgesamt ergibt sich jedoch eine positive Bewertung der Anleger-Stimmung.

In technischer Hinsicht ist die China Pacific Insurance derzeit sowohl kurzfristig als auch auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Schlecht" eingestuft. Der Kurs liegt -10,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt und -16,61 Prozent vom GD200.