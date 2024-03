China Pacific Insurance Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Anleger-Stimmung bei China Pacific Insurance ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen dominierten negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führte. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 1 "Schlecht" und 8 "Gut"-Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führte. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingeschätzt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor hat die Aktie von China Pacific Insurance im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,07 Prozent erzielt, was 9,58 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Versicherungsunternehmen beträgt -8,05 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 2,02 Prozent darunter. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für China Pacific Insurance zeigt einen Wert von 70, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, wird mit 69,31 bewertet und ergibt somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen Wert von 26,47 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 22,66 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt ergibt mit einem Wert von 24,24 CNH und einem letzten Schlusskurs von 22,66 CNH eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird China Pacific Insurance basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.