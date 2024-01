China Pacific Insurance Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt Auskunft über die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der China Pacific Insurance liegt bei 11,48, was zu einer Überverkauft-Situation führt und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beträgt 48, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die China Pacific Insurance in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Die Einschätzung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten vorgenommen werden, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Durch die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen konnte festgestellt werden, dass die Stimmung gegenüber China Pacific Insurance überwiegend positiv war. Allerdings waren die Nutzer in den letzten zwei Tagen vor allem mit negativen Themen befasst. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Die Analyse von Handelssignalen ergab eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale. Somit wird China Pacific Insurance hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien ermöglichen. In den vergangenen vier Wochen konnten jedoch keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von China Pacific Insurance festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die China Pacific Insurance mit einer Rendite von 0,38 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der "Finanzen"-Branche um mehr als 1 Prozent darunter liegt. Im Vergleich zur "Versicherung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,03 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielte, liegt die China Pacific Insurance mit 7,41 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.