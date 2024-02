China Pacific Insurance Aktie: Der Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) der China Pacific Insurance-Aktie zeigt einen Wert von 43 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 32,07 liegt. Auch hier wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für China Pacific Insurance basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Pacific Insurance bei 27,18 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 26,09 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aufgrund einer Distanz von -4,01 Prozent zum GD200. Im Gegensatz dazu hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 23,86 CNH, was zu einem Abstand von +9,35 Prozent und einer Bewertung von "Gut" führt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über China Pacific Insurance diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen und an vier Tagen negative Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt. Automatische Analysen zeigen, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte China Pacific Insurance in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,17 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche, die im Durchschnitt um -5,84 Prozent gefallen sind, zeigt die Aktie eine Outperformance von +3,67 Prozent. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -4,95 Prozent hatte, liegt China Pacific Insurance um 2,78 Prozent über diesem Durchschnittswert. Dadurch erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen.