China Pacific Insurance Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative Strength Index (RSI) der China Pacific Insurance zeigt einen Wert von 11,48, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48 und wird als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der China Pacific Insurance um 1 Prozent niedriger, bei einer Rendite von 0,38 Prozent. Die Versicherungsbranche verzeichnet in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -7,03 Prozent, während die China Pacific Insurance mit 7,41 Prozent deutlich darüber liegt und daher in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhält.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der China Pacific Insurance von 24,23 CNH um -12,43 Prozent vom GD200 (27,67 CNH) entfernt ist, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 24,35 CNH auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der China Pacific Insurance-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurden festgestellt.

Insgesamt erhält die China Pacific Insurance aufgrund dieser Bewertungen ein insgesamt "Gut"-Rating.