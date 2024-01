China Pacific Insurance Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Stimmung unter den Anlegern für China Pacific Insurance ist insgesamt positiv, basierend auf Diskussionen in Foren und sozialen Medien. In den letzten Wochen zeigten sich hauptsächlich negative Themen in den Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung des Unternehmens führte. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 8 schlechte Signale und 0 gute Signale, was zu einer schlechten Empfehlung führte.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Aktie von China Pacific Insurance als neutral. Der RSI7 beträgt 25,55, was als gut eingestuft wird, während der RSI25 bei 56,55 liegt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Bewertung basierend auf dem Relative Strength-Index.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 27,72 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 23,78 CNH liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aufgrund einer Distanz von -14,21 Prozent zum GD200. Der GD50 liegt bei 24,71 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es keine signifikante Veränderung in den letzten Wochen. Die Stärke der Diskussionen über das Unternehmen war jedoch höher, was zu einer guten Bewertung führte. Zusammenfassend erhält China Pacific Insurance daher eine gute Bewertung auf dieser Ebene.