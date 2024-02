China Pacific Insurance Aktie: Die Bären zittern!

Der Aktienkurs von China Pacific Insurance hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,17 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um -5,84 Prozent gefallen. Dies bedeutet, dass China Pacific Insurance eine Outperformance von +3,67 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Im "Finanzen"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr -4,95 Prozent, und China Pacific Insurance lag 2,78 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen wurde der Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie zugesprochen.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet hat China Pacific Insurance interessante Ausprägungen gezeigt. Die Diskussionsintensität hat sich stark verändert, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Pacific Insurance mittlerweile bei 27,18 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 26,09 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -4,01 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 23,86 CNH, was bedeutet, dass die Aktie mit +9,35 Prozent Abstand ein "Gut" erhält. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über China Pacific Insurance besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einschätzung heute führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält China Pacific Insurance insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

