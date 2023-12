China Pacific InsuranceADR Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die China Pacific Insurance-Aktie wird derzeit durch verschiedene trendfolgende Indikatoren bewertet. Zunächst wird der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage betrachtet, der bei 27,72 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 23,78 CNH liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 24,71 CNH hingegen liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde bei China Pacific Insurance eine positive Veränderung festgestellt. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat sich in eine positive Richtung verschoben, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat zugenommen, was ebenfalls mit einem "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält China Pacific Insurance daher für dieses Kriterium ein "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie der China Pacific Insurance als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 25,55, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 von 56,55 zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch die Stimmung in den sozialen Medien lässt auf positive Entwicklungen schließen. Überwiegend positive Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen führen zu einer "Gut"-Einstufung. Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Stimmung bezüglich China Pacific Insurance als "Gut" eingestuft.