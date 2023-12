China Pacific InsuranceADR Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "KONE":

Der Aktienkurs von China Pacific Insurance zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von 0,38 Prozent, was mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der Versicherungsbranche in den letzten 12 Monaten beträgt -2,95 Prozent, wobei China Pacific Insurance mit 3,33 Prozent deutlich darüber liegt und somit ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für China Pacific Insurance liegt der RSI7 aktuell bei 67,09 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine positive Stimmung und Einschätzungen zu China Pacific Insurance wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings zeigt die technische Analyse aus den letzten 200 Handelstagen eine negative Entwicklung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen Abweichungen auf.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Einschätzung für China Pacific Insurance, wobei die Anlegerstimmung mit "Gut" bewertet wird, während die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung ergibt.