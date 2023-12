China Pacific InsuranceADR Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die Analyse von Sentiment und Buzz spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei China Pacific Insurance zeigen sich interessante Ausprägungen bei der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Im Gegensatz dazu erfährt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Änderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der China Pacific Insurance bei 27,89 CNH liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung, da der Aktienkurs bei 22,67 CNH liegt und somit einen Abstand von -18,72 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal, da die Differenz bei -11,58 Prozent liegt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Schlecht".

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigen gemischte Einschätzungen und Stimmungen rund um China Pacific Insurance. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung des Unternehmens. Zudem wurden neun Schlecht-Signale und kein Gut-Signal ermittelt, was letztlich zu einer "Schlecht"-Einstufung der Aktie führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass China Pacific Insurance in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -6,77 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche aufweist. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 7,36 Prozent unter dem Durchschnittswert. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.