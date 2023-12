China Overseasuoxin International Holdings löst Jubelsturm aus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Es setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. In Bezug auf die China Overseas Nuoxin-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 33. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt sich weniger volatil als der RSI7 und deutet darauf hin, dass China Overseas Nuoxin überverkauft ist. Auf Basis des RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs eine "Gut"-Bewertung für China Overseas Nuoxin.

In Bezug auf die Diskussionen rund um China Overseas Nuoxin auf sozialen Medienplattformen wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen. Dies führt dazu, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. Die Aktie von China Overseas Nuoxin wird bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf China Overseas Nuoxin wurde langfristig eine mittlere Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die China Overseas Nuoxin-Aktie beträgt derzeit 0,29 HKD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für das Unternehmen. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,38 HKD über dem gleitenden Durchschnitt und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird China Overseas Nuoxin auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.