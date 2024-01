China Overseasuoxin International Holdings Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Aktien von China Overseas Nuoxin werden in verschiedenen Bereichen analysiert, um Anlegern eine umfassende Einschätzung zu bieten. Sowohl das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet als auch die Diskussionsintensität in sozialen Medien spielen dabei eine Rolle.

Die Analyse der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität ergab eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Somit wird der Aktie von China Overseas Nuoxin bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

In den letzten zwei Wochen wurde über China Overseas Nuoxin neutral diskutiert, ohne ausschlaggebende positive oder negative Themen. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gegeben, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der China Overseas Nuoxin-Aktie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der China Overseas Nuoxin als neutral eingestuft. Der RSI7-Wert von 20 führt zu einer "Gut"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 36,54 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.