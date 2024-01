China Overseasuoxin International Holdings Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Stimmung der Anleger bei China Overseas Nuoxin in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweisen, wodurch China Overseas Nuoxin insgesamt als "Neutral"-Wert betrachtet wird.

Um festzustellen, ob die China Overseas Nuoxin-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt, um den Relative Strength Index (RSI) zu erhalten. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die China Overseas Nuoxin-Aktie überkauft ist, wodurch sie ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch -verkauft, wodurch das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält China Overseas Nuoxin eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der China Overseas Nuoxin-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,3 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,48 HKD weicht somit um +60 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 0,43 HKD über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating für die Aktie führt. Somit erhält die China Overseas Nuoxin-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.