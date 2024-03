China Overseas Property Aktie: Das war ja klar …

Die technische Analyse von China Overseas Property-Aktien zeigt interessante Ergebnisse. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,29 HKD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 6,05 HKD liegt, was auf einen Abwärtstrend hinweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 5,7 HKD, was über dem aktuellen Schlusskurs liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen auf Basis trendfolgender Indikatoren als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen ebenfalls neutrale Ergebnisse, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Ergebnisse. Der kurzfristige RSI von 7 Tagen deutet auf eine Überkauftheit hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite ist der RSI25 neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.