China Overseas Property Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die China Overseas Property-Aktie verzeichnet derzeit einen Kurs von 5,74 HKD, was einer Entfernung von -30,17 Prozent vom GD200 (8,22 HKD) entspricht. Laut der technischen Analyse stellt dies ein "Schlecht"-Signal dar. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 6,86 HKD auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -16,33 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von China Overseas Property als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für China Overseas Property liegt bei 70,83 Punkten, was auf eine Überkaufung hindeutet. Der RSI25 schwankt weniger stark, zeigt aber ebenfalls eine Überkaufung an (Wert: 71,18). Insgesamt erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating für beide RSI-Werte.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei China Overseas Property keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt neutral, ebenso wie die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Auch in den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass China Overseas Property in der technischen Analyse und im Anleger-Sentiment als neutral oder schlecht bewertet wird.