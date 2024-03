China Overseas Property Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die China Overseas Property hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 6,39 HKD erreicht, was einem Anstieg von +11,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies wird als "Gut" eingestuft. Im Vergleich dazu liegt die Aktie in den letzten 200 Tagen 12,1 Prozent unter dem GD200, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich China Overseas Property ist insgesamt sehr negativ. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Overseas Property liegt bei 42,86, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die China Overseas Property-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.