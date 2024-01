China Overseas Property Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für China Overseas Property betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 88,41 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für diesen Punkt unserer Analyse führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen über China Overseas Property veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die China Overseas Property aktuell -8,77 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -27,69 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die charttechnische Sicht führt.

Der langfristige Stimmungsindikator zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für China Overseas Property. Daher wird die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" bewertet.