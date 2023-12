China Overseas Property Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der China Overseas Property liegt derzeit bei 60,49, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 68, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "neutral" eingestuft.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet liefert ebenfalls interessante Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut unserer Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die charttechnische Entwicklung der China Overseas Property-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 8,08 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (5,57 HKD) liegt deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein ähnliches Bild, was zu einem weiteren "schlecht"-Rating führt.

Die Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien in den letzten beiden Wochen geben ebenfalls ein deutliches Signal. Die negativen Meinungen häufen sich und es wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen als "schlecht" einzustufen ist.

Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von China Overseas Property bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "schlecht" bewertet ist.