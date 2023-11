China Overseas Land, Investment Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "China Overseas Land & Investment":

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der RSI für China Overseas Land & Investment liegt bei 54,72, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 53,68, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei China Overseas Land & Investment keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder positiven noch negativen Ausschläge waren zu verzeichnen, und in den sozialen Medien wurden überwiegend neutrale Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Daher wird auch in diesem Bereich eine Bewertung als "Neutral" vorgenommen.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die China Overseas Land & Investment-Aktie beträgt der 200-Tages-Durchschnitt 17,56 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 14,42 HKD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -17,88 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 15,31 HKD liegt mit einem letzten Schlusskurs von 14,42 HKD darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird China Overseas Land & Investment auf Basis der technischen Analyse mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Die Redaktion ist somit der Auffassung, dass die Aktie von China Overseas Land & Investment bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.