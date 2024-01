China Overseas Land & Investment Aktie: Was noch aussteht!

Weitere Suchergebnisse zu "China Overseas Land & Investment":

Die China Overseas Land & Investment-Aktie hat laut technischer Analyse einen aktuellen Kurs von 12,74 HKD, was einem Abstand von -23,85 Prozent zum GD200 (16,73 HKD) bedeutet. Dies signalisiert eine negative Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 14,17 HKD. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Signal, da der Abstand -10,09 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat ergab ebenfalls ein "Neutral"-Rating, was darauf hinweist, dass die China Overseas Land & Investment-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der Bewertung der Aktienkurse spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Analytiker haben die sozialen Plattformen bezüglich China Overseas Land & Investment untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen in den sozialen Medien zu dem Unternehmen diskutiert. Dadurch erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung insgesamt ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Overseas Land & Investment-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 61, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (65,44) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für China Overseas Land & Investment.