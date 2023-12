China Overseas Land & Investment Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die China Overseas Land & Investment-Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet als "Schlecht" eingestuft. Der aktuelle Kurs von 13,4 HKD liegt 21,64 Prozent unter dem GD200 (17,1 HKD), während der GD50, der die Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, bei 14,64 HKD liegt. Dies bedeutet, dass der Abstand zum GD50 bei -8,47 Prozent liegt, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war neutral, mit positiven Diskussionen in den letzten ein, zwei Tagen. Basierend auf diesem Anleger-Sentiment wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf die China Overseas Land & Investment-Aktie. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die China Overseas Land & Investment-Aktie liegt bei 37,21, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 58,23 und unterstützt ebenfalls die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

Insgesamt wird die China Overseas Land & Investment-Aktie von technischer Seite als "Schlecht" bewertet, während das Anleger-Sentiment neutral ist und der RSI ebenfalls auf Neutral steht.