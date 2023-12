China Outfitters Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die technische Analyse der China Outfitters-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,09 HKD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,044 HKD lag und somit einen Abstand von -51,11 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,04 HKD, was einer Differenz von +10 Prozent entspricht und ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Dividende weist die China Outfitters-Aktie eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Textilien Bekleidung und Luxusgüter einen geringeren Ertrag in Höhe von 6,18 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" hinsichtlich der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der China Outfitters-Aktie liegt derzeit bei 40 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 51,52, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist die China Outfitters-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,1 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 32,88 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.