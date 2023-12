China Outfitters Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die technische Analyse der China Outfitters-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,1 HKD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,043 HKD lag und somit einen Abstand von -57 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 0,04 HKD liegt. Dies entspricht einer Differenz von +7,5 Prozent und signalisiert somit "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie haben Analysen gezeigt, dass die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet neutral ist. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität ergaben eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und resultiert daher ebenfalls in einem "Neutral"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen ebenfalls neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Outfitters-Aktie mit einem Wert von 23,1 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einer Abweichung von 39 Prozent vom durchschnittlichen KGV der Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" von 37. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält somit auf fundamentaler Basis ein "Gut".