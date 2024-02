China Outfitters Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die China Outfitters-Aktie wurde einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet wurde. Dabei wurde festgestellt, dass der aktuelle Wert bei 0,08 HKD liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,087 HKD liegt, was einer Abweichung von +8,75 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,06 HKD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +45 Prozent darüber, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Outfitters-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die China Outfitters-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -62,63 Prozent erzielt, was 56,99 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (3,78 Prozent) liegt die Aktie mit einem Wert von -66,41 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei China Outfitters als durchschnittlich bzw. gering eingestuft werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse wurde das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, bei dem China Outfitters mit einem Wert von 23,1 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt (30,52) ist, was zu einer Unterbewertung der Aktie führt und sie als "Gut"-Empfehlung einstuft.