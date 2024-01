China Outfitters Aktie: Aufgepasst!

Die Aktie von China Outfitters weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 6,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion. In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 0,09 HKD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,051 HKD liegt. Dies bedeutet eine Distanz von -43,33 Prozent zum GD200 und führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der GD50 bei 0,04 HKD, was einem Abstand von +27,5 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der technischen Analyse.

Die Anleger-Stimmung in Bezug auf China Outfitters war in den letzten Wochen neutral, ohne signifikante positive oder negative Entwicklungen. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment. In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat China Outfitters in den letzten 12 Monaten eine Performance von -69,11 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 19,02 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -88,12 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von China Outfitters um 73,56 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.