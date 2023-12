China Oriented Intl Holdings Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Stimmung und das Buzz rund um China Oriented waren in den letzten Tagen größtenteils neutral, sowohl in den sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält China Oriented eine "Neutral"-Einschätzung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für China Oriented zeigt eine Ausprägung von 16, was zu einer Bewertung als "Gut" für einen Zeitraum von 7 Tagen führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,71, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 0,22 HKD für den Schlusskurs der China Oriented-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,221 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch über dem 50-Tages-Durchschnitt von 0,2 HKD um 10,5 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält China Oriented daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.