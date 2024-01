China Oriented Intl Holdings Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die China Oriented Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,22 HKD, während der Aktienkurs bei 0,222 HKD liegt, was einer Abweichung von +0,91 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 0,21 HKD, was einer Abweichung von +5,71 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für China Oriented zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, mit einem 7-Tage-RSI von 5,26 Punkten. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich China Oriented war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.