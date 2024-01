China Oriented Intl Holdings Aktie: Was noch aussteht!

Die China Oriented-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von +1,36 Prozent aufweist. Der aktuelle Kurs liegt bei 0,223 HKD im Vergleich zum GD200 von 0,22 HKD. Hingegen erhält die Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs um +11,5 Prozent über dem GD50 von 0,2 HKD liegt.

Die Anleger-Stimmung bei China Oriented in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positiven noch negativen Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Social Media gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie war im normalen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Oriented-Aktie überverkauft ist, basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage mit einem Wert von 14. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 47,17, was auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie basierend auf der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.