China Oriented Intl Holdings Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander gesetzt. Der RSI der China Oriented-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 86, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt an, dass China Oriented weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu China Oriented damit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der China Oriented-Aktie mit 0,21 HKD derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 -4,55 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf China Oriented lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Anzahl der Wortbeiträge weist auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt erhält China Oriented in diesem Punkt die Gesamteinstufung "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber China Oriented eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält China Oriented daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.