China Oriental Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

China Oriental schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Die Differenz beträgt 5,95 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,95 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte China Oriental eine Performance von -17,99 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt um 5,11 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -23,11 Prozent im Branchenvergleich für China Oriental. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 5,11 Prozent im letzten Jahr, was bedeutet, dass China Oriental 23,11 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus charttechnischer Sicht weicht der aktuelle Schlusskurs der China Oriental-Aktie von dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage um +7,44 Prozent ab, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +6,56 Prozent, wodurch die Aktie auch in dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) für China Oriental liegt bei 9,09 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,5, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".