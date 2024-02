China Oriental Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Oriental-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,18 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 1,21 HKD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +2,54 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 1,21 HKD nahe am aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt somit mit 6,7 Prozent unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher bekommt China Oriental von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz rund um China Oriental zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate.

Im Branchenvergleich erzielte China Oriental in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -26,27 Prozent, was eine Underperformance von -17,03 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche und dem "Materialien"-Sektor bedeutet. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.